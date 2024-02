Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Weiterführende Informationen zum Fasnachtsumzug Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Anlässlich des heutigen Faschingsumzuges in Ludwigshafen ist die Polizei für Ihre Sicherheit im Einsatz. Polizeikräfte sind an der gesamten Aufzugsstrecke und an den Action Points eingesetzt und stehen Besucherinnen und Besuchern des Fastnachtsumzugs als Ansprechpersonen zur Verfügung. Unser Ziel ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger den Tag genießen können und sich dabei sicher fühlen. Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen gerne an.

Weitere Informationen und Hinweise finden Sie in unserer Pressemeldung vom 09.02.2024 unter https://s.rlp.de/cjLk3

Insbesondere die Sicherheit junger Besucherinnen und Besucher ist ein Schwerpunkt der diesjährigen polizeilichen Maßnahmen. Heute finden verstärkt Jugendschutzkontrollen, einschließlich Testkäufen statt, um den unerlaubten Zugang von Minderjährigen zu alkoholischen Getränken zu verhindern.

Bei der Kostümwahl empfehlen wir auf folgendes zu achten, um Missverständnisse zu vermeiden:

- Um andere Feiernde nicht zu verunsichern und keine Polizeieinsätze auszulösen, bitte keine täuschen echte Waffen

(Anscheinswaffen), wie z.B. Pistolen oder Gewehre zu tragen. Das Führen von Anscheinswaffen ist nach dem Waffengesetz verboten!

- Auch wenn an Karneval vermeintlich Narrenfreiheit gilt, dürfen

verbotene Symbole auch an diesen Tagen weder getragen noch gezeigt werden.

Wie bei allen Großveranstaltungen bitten wir Besucherinnen und Besucher sorgsam mit ihren Wertsachen umzugehen. Menschenmassen und Gedränge erleichtern es Taschendieben unbemerkt Beute zu machen. Nehmen Sie daher nur mit, was Sie unbedingt brauchen und bewahren Sie Ihre Wertsachen am besten in innenliegenden Taschen auf. Lassen Sie Handtaschen oder Rücksäcke nie unbeaufsichtigt.

Für Ihre Sicherheit und auch damit wir einen besseren Überblick z.B. über mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen bekommen, wird heute eine Drohne eingesetzt. Hinweisschilder entlang der Aufzugsstrecke weisen auf die Videoüberwachung hin. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/ueber/datenschutz

Die Polizeikräfte werden heute verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass alle Feiernden nach den Festlichkeiten sicher nach Hause kommen. Denn wenn Sie berauscht fahren, gefährden Sie nicht nur sich, sondern auch andere. Eine Fahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und stellt eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat dar. Lassen Sie deshalb immer Ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Informationen rund um den Fastnachtsumzug veröffentlichen wir heute auf dem Presseportal https://s.rlp.de/5vx und auf unserem WhatsApp Kanal https://s.rlp.de/bgkTn.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Hinweis für Medienschaffende: Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist heute während des Einsatzes im Dienst und unter der Telefonnummer 0621 963-1500 erreichbar.

