POL-PPRP: (Ludwigshafen-Gartenstadt) - Achtung vor Betrugsmasche falscher Handwerker

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Eine 81-jährige Ludwigshafenerin meldete am 09.02.2024, dass bereits am Freitag, den 26.01.2024, gegen 16:00 Uhr drei Männer an ihrer Haustür in der Sachsenstraße geklingelt hätten und sich als Handwerker der GAG ausgaben. Einer der Männer begab sich daraufhin in das Schlafzimmer, während die beiden weiteren Männer die 81-Jährige ablenkten. Da die Ludwigshafenerin jedoch Verdacht schöpfte, verließen alle Männer fluchtartig die Wohnung. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das Wohnungsschloss durch die Männer derart manipuliert wurde, dass es gänzlich ausgetauscht werden musste. Es kam zu keinen Diebstahlsschäden. Durch die GAG wurde bestätigt, dass es sich um keine tatsächlichen Mitarbeiter handelte.

Seien Sie wachsam bezüglich derartiger Betrugsmaschen und lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnung. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

