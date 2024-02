Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Friesenheim) - Bewaffneter Mann in Kleingartenanlage

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Freitag, den 09.02.2024, gegen 19:30 Uhr meldete eine aufmerksamer Passant einen Mann auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins In den Sandwiesen, welcher eine Schusswaffe in der Hand gehalten habe und anschließend in eine dortige Gartenparzelle gegangen sein soll. Besagte Kleingartenanlage wurde mit starken Polizeikräften aufgesucht und die vom Zeugen genannte Gartenparzelle umstellt. In dieser konnte ein 56-jähriger Mann angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des auf dem Grundstück befindlichen Gartenhäuschens konnten die Beamten zwei Schreckschusswaffen auffinden und sicherstellen. Eine der Waffen war derart manipuliert, dass diese nach derzeitigem Erkenntnisstand als sogenannte "scharfe Schusswaffe" genutzt werden könnte. Genaueres bedarf allerdings weiterer Ermittlungen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

