POL-PPRP: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) - Eine 81-jährige Ludwigshafenerin meldete am 09.02.2024, dass bereits am Freitag, den 26.01.2024, gegen 16:00 Uhr drei Männer an ihrer Haustür in der Sachsenstraße geklingelt hätten und sich als Handwerker der GAG ausgaben. Einer der Männer begab sich daraufhin in das ...

mehr