Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weitere Einbrüche am Weihnachtswochenende

Mönchengladbach (ots)

An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag hat die Polizei an insgesamt drei Tatorten in Odenkirchen und in Wickrath Wohnungseinbrüche aufgenommen.

Am 24. Dezember brachen Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 22.20 Uhr an der Jülicher Straße in eine Wohnung ein, aus der sie Bargeld mitnahmen. Ebenfalls in Odenkirchen ereignete sich am selben Tag ein Wohnungseinbruch an der Grünstraße - hier liegt die Tatzeit zwischen 17.55 Uhr und 22.30 Uhr.

In Wickrath gelangten Täter am Folgetag, 25. Dezember, zwischen 12.15 Uhr und 18.40 Uhr in eine Wohnung an der Straße An der Lohmühle, wo sie Schmuck und Bargeld entwendeten.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die womöglich etwas Verdächtiges beobachtet haben, das mit den Taten in Zusammenhang stehen könnte. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell