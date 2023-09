Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

Einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen an einer Sporthalle in der Ohrdrufer Straße in Geraberg. Hier wurde die Gebäudewand mittels violetter Farbe besprüht. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 08. September und heute, 09.00 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 23377748) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell