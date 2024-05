Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugenaufruf: 50.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (15.05.2024) kam es in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW war auf der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Besigheim unterwegs. Zunächst fuhr ein PKW hinter dem LKW. Im Bereich einer Baustelle fuhr dieser an dem LKW vorbei. Kurz vor der Kreuzung mit dem Poststräßle und der Freiberger Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zum noch unklaren Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

