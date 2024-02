LPI-NDH: Radfahrer schwer gestürzt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Bahnhofstraße machten sich Unbekannte in der Zeit vom 13. Februar bis zum 14. Februar 16.00 Uhr an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Vermutlich öffneten sie den Automaten mit einem Schneidwerkzeug, um an das Innere zu gelangen. Die Täter erbeuteten Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Vor Ort wurden umfangreich Spuren gesichert und das entsprechende Ermittlungsverfahren ...

mehr