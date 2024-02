Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Nordhausen (ots)

An der Kreuzung Grimmelallee-Hesseröder Straße ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Ein Volkswagen beabsichtigte die Grimmelallee zu passieren, um von dem Grimmel in die Hesseröder Straße einzufahren. Ein vorfahrtsberechtigter Audi wurde hierbei vermutlich übersehen. In der weiteren Folge kollidierten die Fahrzeuge miteinander, wobei dich die beiden Insassen in dem Audi verletzen. Der VW musste abgeschleppt werden. Bis das Fahrzeug geborgen war kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle.

