Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen angezündet

Mühlhausen (ots)

Zwei Männer wurden am Dienstagabend dabei beobachtet, wie sie in der Eisenacher Straße an Mülltonnen zündelten. Nachdem sie die Behältnisse in Brand setzten, versuchten sie diese wieder zu löschen, was allerdings nicht gelang. Zum Ablöschen wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Beide Männer wurden im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte festgestellt und zur Tat befragt. Sie ließen sich dazu ein, dass sie die Mülltonnen in Brand setzten. Die Männer im Alter von 32 und 33 Jahren müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung verantworten. Der entstandene Sachschaden beträgt Schätzungen zufolge einen dreistelligen Betrag.

