Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Horrheim: Flaschenwurf auf Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (14.05.2024), gegen 19.35 Uhr, musste ein 34-Jähriger von Einsatzkräften des Polizeireviers Vaihingen an der Enz in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war mutmaßlich stark alkoholisiert, pöbelte im Bereich einer Tankstelle in der Pforzheimer Straße in Horrheim eine Mitarbeiterin an und warf im Anschluss eine Flasche vor ein vorbeifahrendes Fahrzeug, so dass dieses abbremsen musste. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht nun die Person, die dieses Fahrzeug gelenkt hat und nimmt Hinweise unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail unter vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

