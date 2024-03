POL-F: 240326 - 0348 Frankfurt - Ostend: Nach Bedrohung im Café festgenommen

Frankfurt (ots) - (ha) Ein unbekannter Mann hat am gestrigen Montagmorgen (26. März 2024) in einem Drogeriemarkt an der Kaiserstraße mehrere Rasierapparate gestohlen. Als der Ladendetektiv ihn festhalten wollte, biss er ihm in den Unterarm und flüchtete ohne seine Beute. Zeugen werden gesucht. Nach bisherigen ...

