Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240326 - 0347 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Räuberischer Diebstahl aus Drogerie - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Ein unbekannter Mann hat am gestrigen Montagmorgen (26. März 2024) in einem Drogeriemarkt an der Kaiserstraße mehrere Rasierapparate gestohlen. Als der Ladendetektiv ihn festhalten wollte, biss er ihm in den Unterarm und flüchtete ohne seine Beute. Zeugen werden gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete der 45-jährige Ladendetektiv gegen 08.10 Uhr einen Mann, der mehrere Rasierapparate in seine Jacke steckte und anschließend ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Kurz nach dem Kassenbereich wurde er vom Detektiv festgehalten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge der Unbekannte dem Sicherheitsmitarbeiter in den Arm biss und in Richtung Innenstadt flüchtete. Seine Beute im Gesamtwert von ca. 60 Euro hatte er bei der Auseinandersetzung verloren.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, seitlich kurze Haare die im oberen Bereich zu einem Zopf zusammengebunden waren, trug eine orangene Jacke, eine graue Jogginghose und schwarze Badelatschen mit weißen Socken.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich beim 4. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell