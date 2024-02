Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Schule randaliert

Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Schule in Ulm ein und hinterließen Sachschäden.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Montag, 7.20 Uhr stiegen unbekannte durch eine Terrassentür in das Gebäude in der Stöcklenstraße ein. In einem Klassenzimmer warfen sie einen Beamer auf den Boden, wodurch Sachschaden entstand. Dann verwüsteten sie ein Büro. Unter anderem beschädigten sie mutwillig einen Schrank und ein Notebook. Der Polizeiposten Dornstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

++++0232809 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell