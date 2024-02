Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Polizei beendet Drogenfahrt

Am Sonntag zog die Polizei bei Gruibingen auf der A8 einen Renault-Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr war der Renault-Fahrer mit seinem Klein-Lkw in Richtung München unterwegs. Auf einem Rastplatz bei Gruibingen kontrollierte die Polizei den 37-Jährigen. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der Mann zu, Marihuana konsumiert zu haben. In einem Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab und die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er zur Gewährleistung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung bezahlen.

++++0228935

