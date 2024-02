Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Nicht aufgepasst

Beim Ausfahren aus einem Grundstück passierte der Unfall am Samstag in Heidenheim a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Kurz nach 11.45 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Opel Insignia in der Königsberger Straße in Richtung Würzburger Straße unterwegs. Ein 40-Jähriger fuhr dort von einem Grundstück auf die Straße ein. Dabei übersah der Fahrer des Opel Astra den Vorfahrtsberechtigten und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Dabei entstand an den fahrbereiten Autos ein Sachschaden von jeweils 2.000 Euro.

