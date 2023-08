LPI-NDH: Garage aufgebrochen

Bad Frankenhausen (ots) - Zwei Pkw kollidierten am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 85 zwischen Bad Frankenhausen und Rathsfeld miteinander. Ein 85-jähriger Mann kam mit seinem Auto auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte er mit einem anderen Fahrzeug. Personen kamen in Folge des Unfalls nicht zu Schaden. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

