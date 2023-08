Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Kommissar Rex" auf Streife

Kyffhäuserland (ots)

In Rottleben lief am Dienstagmorgen ein herrenloser Schäferhund einer Polizeistreife entgegen. Der Vierbeiner zeigte großes Interesse an den Polizisten, sodass er sich freiwillig mit auf die Streifenfahrt begab, um keine potentielle Gefahr für Passaten und Autofahrer darzustellen. Nach der Fahrt zur Polizeiinspektion in Sondershausen verweilte "Kommissar Rex" eine kurze Zeit auf der Dienststelle und unterstützte die Beamten bei der Arbeit, bis ihn sein Herrchen dort wieder abholte. Dieser gab an, dass sich der junge Schäferhund während der Gassirunde selbstständig machte und unzureichend gehorsam war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell