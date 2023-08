LPI-NDH: Kollision mit Wildschwein

Mühlhausen (ots) - Aus einem Hausflur in der Ammerstraße wurde am zurückliegenden Wochenende ein Paket gestohlen. Dieses wurde zuvor durch einen Paketboten im Flur abgestellt. Als der Besitzer sein Paket im Nachgang in Empfang nehmen wollte, fehlte jedoch jede Spur davon. Vor Ort konnte durch Beamte ermittelt werden, dass ein Nachbar im Verdacht steht, sich das Paket widerrechtlich angeeignet zu haben. In der Wohnung des Verdächtigen stellten sie einen neuwertigen ...

