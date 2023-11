POL-DVS: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit Verletzten auf der BAB 5

Bensheim (ots) - Die Räume eines Getränkemarkts "Am Falltor" in Schwanheim gerieten in der Zeit zwischen Donnerstagmittag (23.11.) und Freitagmorgen (24.11.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich über eine aufgehebelte Tür zunächst Zutritt in das Gebäude und entwendeten dort anschließend einen Geldbeutel samt Inhalt. Hinweise bitte an die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der ...

