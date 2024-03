Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Stromkästen in Offenheim beschmiert

Offenheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 16.03.2024, 18:00 Uhr, und Sonntag, 17.03.2024, 08:00 Uhr, wurden zwei Stromkästen in Offenheim in der Alzeyer Straße mit Farbe beschmiert. Hierbei wurden Schriftzeichen und ein Logo im Zusammenhang mit einem regionalen Fußballclub in den Farben rot und weiß auf die Stromkästen aufgebracht. Es liegen bisher keine Hinweise zu den Tätern vor. Die Polizei Alzey bittet daher um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

