Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendlicher angegriffen, Fahrgast in Bus gestürzt, Brand auf Schultoilette

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Jugendlicher mit Pfefferspray angegriffen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen Unbekannten, der am Mittwochabend einen 15-Jährigen in der Barbarossastraße mit Pfefferspray besprüht haben soll. Wie bei der Polizei nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, hielt sich der Jugendliche gegen 22.30 Uhr mit einem Begleiter auf einem Soccer-Court auf. Dort wurde er offenbar von einem Unbekannten, der mit vier weiteren Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren unterwegs gewesen sein soll, festgehalten und mit Pfefferspray besprüht. Anschließend rannte die Personengruppe davon. Der 15-Jährige erlitt Augenreizungen. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der Täter wird als etwa 15 bis 16 Jahre alt und rund 160 Zentimeter groß beschrieben. Seine langen, schwarzen Haare waren nach hinten gekämmt. Er soll eine schwarze Cap, einen schwarzen Pullover der Marke Kenzo, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Zudem führte er eine Eastpack-Tasche mit sich. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Weil vor dem Angriff entsprechende Äußerungen gefallen sein sollen, wird auch ein möglicher fremdenfeindlicher Hintergrund geprüft. Zeugen, die den Angriff beobachtet haben, Hinweise zu der gesuchten Personengruppe geben können und insbesondere weitere Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Sportplatz aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrgast in Bus gestürzt

In einem anfahrenden Bus ist am Donnerstagvormittag ein älterer Fahrgast gestürzt und verletzt worden. Der 54-jährige Fahrer des Linienbusses fuhr gegen 10.40 Uhr an einer Haltestelle in der Echterdinger Hauptstraße los. Hierbei stürzte der zuvor eingestiegene und noch nicht sitzende 84 Jahre alte Fahrgast. Der Senior erlitt hierbei Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. (ms)

Wendlingen (ES): Auf Schultoilette Feuer gelegt

Zu einem Brand auf einer Schultoilette sind die Rettungskräfte am Donnerstagmorgen in die Wendlinger Neuffenstraße ausgerückt. Kurz vor 8.30 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein, dass es in einer Jungentoilette der dortigen Schule brennen würde. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Spüleinrichtung des WC in Brand gesetzt, die daraufhin vollständig ausbrannte. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Während des Einsatzes mussten etwa 150 Schüler das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften sowie die Polizei mit zwei Streifenwagen vor Ort. Gegen 9.30 Uhr konnte der Schulbetrieb fortgeführt werden. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell