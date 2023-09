Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Jugendlicher Fahrraddieb leistet bei Festnahme Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Ein 16-jähriger und zwei 17-jährige Jugendliche entwendeten am Sonntagmorgen (10.09.2023) gegen 01:15 Uhr am Bahnhof in Böblingen mehrere mit Schlössern gesicherte Fahrräder. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Alarmierte Streifenbesatzungen stellten die Jugendlichen unweit des Bahnhofsbereiches auf den geklauten Fahrrädern fest und konnten diese nach kurzer Verfolgung festnehmen. Hierbei fuhr einer der 17-Jährigen einen Polizeibeamten mit einem Fahrrad mutmaßlich gezielt an und versuchte diesen zu rammen. Durch den Angriff erlitt der Beamte leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Jugendliche Widerstand. Die Einsatzkräfte stellten bei den beiden 17-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Sie mussten sich anschließend in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Im Rahmen dieser Maßnahme beleidigte einer der beiden die eingesetzten Einsatzkräfte. Nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen wurden die drei Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls, tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung und des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr dauern an.

