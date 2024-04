POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 11.04.2024/11.25 Uhr - Fahrgäste in Linienbus gestürzt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Fahrgäste in Linienbus gestürzt (Zeugenaufruf) Zwei Frauen sind bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses am Mittwochvormittag in der Alteburgstraße verletzt worden. Der 37 Jahre alte Busfahrer der Linie 5 war gegen 11.25 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Alteburgstraße von Gönningen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Im Bereich der ...

mehr