Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Essen auf Herd vergessen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Betzingen (RT): Essen auf Herd vergessen

Angebranntes Essen in einem Wohnhaus in der Leyrenbachstraße hat am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei geführt. Ein Zeuge hatte gegen 14.10 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Bei deren Eintreffen war Rauchentwicklung im Gebäude festzustellen und ein akustischer Rauchmelder war in Betrieb. Trotz Klingeln und Klopfen öffnete niemand. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften angerückt war, konnte nach Öffnen der Haustür die äußerlich unverletzte und ansprechbare Bewohnerin im Gebäude antreffen und ins Freie bringen. In der Küche war auf dem Herd ein Topf mit angebrannten Speisen festzustellen, was zu der Rauchentwicklung geführt hatte. Die 83-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Das Gebäude blieb nach entsprechender Belüftung durch die Feuerwehr bewohnbar. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfälle auf B27

Für Verkehrsbehinderungen hat ein Unfall am Mittwochmorgen auf der B27 gesorgt. Gegen 6.40 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit einem VW Transporter die linke Spur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Bereich der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen-Süd fuhr er mit dem Wagen auf den vorausfahrenden Suzuki einer 24-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den davor befindlichen Toyota einer 55 Jahre alten Frau geschoben. Die Suzuki-Lenkerin wurde bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Kurz nach sieben Uhr kam es im Rückstau zu einem weiteren Auffahrunfall. Eine 56 Jahre alte Ford-Kuga-Lenkerin prallte gegen das Heck des vorausfahrenden Mercedes Sprinter eines 43-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Sachschaden auf rund 1.500 Euro beläuft, blieben fahrbereit. (rd)

Esslingen (ES): Beim Einfahren nicht aufgepasst

Unachtsamkeit dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen auf der Mettinger Straße ereignet hat. Eine 38-Jährige wollte gegen 8.20 Uhr mit ihrem Smart Forfour von einer Tiefgarage aus in die Mettinger Straße einfahren. Dabei übersah sie einen von links auf der Mettinger Straße heranfahrenden Toyota Yaris. Dessen 22-Jahre alte Fahrerin hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrerinnen und eine elfjährige Mitfahrerin im Smart wurden derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Feuerwehrleuten im Einsatz. Da bei der Kollision auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn aufwändig von Mitarbeitern des Bauhofs gereinigt werden, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Zwei Radfahrer leicht verletzt

Zwei Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, gegen 13.15 Uhr, in der Metzinger Straße leicht verletzt worden. Ein 13-jähriger Junge befuhr zunächst die Metzinger Straße, bog dann aber unvermittelt auf den für Radfahrer freigegebenen Gehweg ein. Dort kam es zur Kollision mit einem auf dem Gehweg entgegenkommenden, 48-jährigen Radler, worauf beide Beteiligte stürzten und sich verletzten. Zur Behandlung ihrer Verletzungen begaben sie sich anschließend eigenständig ins Krankenhaus. (ak)

