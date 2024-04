Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 40-Jähriger in Gewahrsam genommen; Verkehrsunfälle; Tatverdächtiger nach Überfall ermittelt; Einbruch

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): 40-Jähriger in Gewahrsam genommen

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 40-Jährigen, der am Montagabend in der Brunnwiesenstraße vorübergehend in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Bewohner einer dortigen Flüchtlingsunterkunft hatte kurz vor 20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem ein Besucher der Unterkunft offenbar die Bewohner belästigt haben soll. Vor Ort trafen die Beamten auf den verbal aggressiven 40-Jährigen, dem in der Folge ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem leistete er keine Folge und versuchte stattdessen, das Zimmer eines Bewohners zu betreten. Als er von den Einsatzkräften daran gehindert wurde, schlug der 40-Jährige einen Polizisten. Der Beschuldigte wurde daraufhin zu Boden gebracht, wo er weiter um sich schlug und trat. Unter Hinzuziehung einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte der nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 40-Jährige in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Zwei Polizeibeamte und eine Beamtin erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Ein im Rahmen der Durchsuchung bei dem Beschuldigten aufgefundenes Einhandmesser wurde sichergestellt. Er wird daher zudem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Hauptstraße in Echterdingen erlitten. Eine 54-Jährige befuhr gegen 6.40 Uhr die Hauptstraße von der B27 herkommend in Richtung Ortsmitte und wollte an der Einmündung zur Stadionstraße nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Hauptstraße entgegenkommenden, 44 Jahre alten Yamaha-Fahrer. Dieser wurde auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 32.000 Euro beziffert. Zur Reinigung der Fahrbahn war auch der Bauhof zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Filderstadt (ES): Tatverdächtiger nach Überfall auf Kiosk ermittelt

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 08.04.2024 / 16:39 Uhr

Nach dem Überfall auf einen Kiosk in der Filderbahnstraße am Montagmorgen ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen zwischenzeitlich gegen einen 22-Jährigen wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und Diebstahls.

Wie bereits berichtet, hatte ein zunächst unbekannter und maskierter Täter am Montagmorgen, gegen 5.20 Uhr, den Kiosk betreten, eine Angestellte verbal bedroht und die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert. Als die Frau kein Geld übergab, entwendete der Mann mehrere E-Zigaretten und flüchtete. Am Nachmittag desselben Tages betrat der 22-Jährige den Kiosk und wurde von einer Mitarbeiterin als möglicher Tatverdächtiger wiedererkannt. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die den jungen Mann noch vor Ort vorläufig festnehmen konnte. Nachdem durch die weiteren Ermittlungen der Tatverdacht erhärtet werden konnte, erwarten den 22-Jährigen nun entsprechende Strafanzeigen. Bis er sich gegebenenfalls gerichtlich verantworten muss, befindet er sich auf freiem Fuß. (ah)

Tübingen (TÜ): In Waschanlage eingebrochen

In eine Autowaschanlage in der Tübinger Südstadt ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von 18.30 Uhr bis zehn Uhr hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher die Eingangstür am Rolltor des Waschparks in der Stuttgarter Straße auf. Im Anschluss durchsuchte er das Büro nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen nach musste der Unbekannte ohne Beute von dannen ziehen. Er hinterließ jedoch einen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Meßstetten (ZAK): Diebe unterwegs

Starkstromkabel im Wert von etwa 1.500 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle in Meßstetten entwendet. Vermutlich in den frühen Morgenstunden waren die Unbekannten auf das Gelände in der Straße Am Hartheimer Weg eingedrungen und hatten die vier Kabel mit einer Gesamtlänge von zirka 130 Metern abgeschnitten. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Haigerloch (ZAK): Von Windböe erfasst

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in einer geschätzten Höhe von mindestens 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der B 463 zwischen der Anschlussstellen K 7118 und der Abfahrt Bittelbronn ereignet hat. Ein 23-Jähriger war gegen 9.25 Uhr mit seinem Lkw auf der Bundesstraße von Empfingen kommend in Richtung Haigerloch unterwegs. Nach dem Passieren eines Waldstücks wurde sein Lkw von einer Windböe erfasst und geriet dabei zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er zwei entgegenkommende Lkws. Bei der Kollision wurde der Planenaufbau des Lkws des 23-Jährigen aufgerissen und so beschädigt, dass die Ladung und Teile des Aufbaus auf die Fahrbahn stürzten und sich auf einer Länge von ungefähr 50 Metern über die Fahrbahn verteilten. Dabei wurde auch ein dahinter fahrender Pkw einer 55-Jährigen beschädigt. Nach derzeitigem Stand wurde der Fahrer eines der entgegenkommenden Lkw leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten und insbesondere zur Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße bis etwa 12.15 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell