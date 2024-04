Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand auf Balkon

Reutlingen (ots)

Rückwärts- oder aufgefahren? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag im Einmündungsbereich Innere Kelterstraße / Burgstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes Klein-Lkw auf der Burgstraße unterwegs und bog in die Innere Kelterstraße ab. Dabei musste er, wie er angab, verkehrsbedingt anhalten. Nachfolgend soll eine 69-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad-Roller Yahmaha auf den stehenden Lkw aufgefahren sein. Den Angaben der Rollerfahrerin zufolge, hatte diese hinter dem Lkw ebenfalls angehalten, als dieser plötzlich zurückgesetzt haben soll und trotz ihrem Hupen rückwärts auf ihren Roller aufgefahren sei. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nun auch insbesondere nach der Frau, die den Unfall bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehr gemeldet hat und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Reutlingen (RT): Kind übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein vier Jahre altes Kind bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf dem Parkplatz in der Moltkestraße ereignet hat. Eine 46-Jährige wollte dort gegen 19.30 Uhr mit ihrem Renault rückwärts aus einer Parklücke ausparken, wobei sie den vierjährigen auf seinem Kinderfahrrad übersah und touchierte. Der Bub stürzte und wurde leicht verletzt. Die Frau stoppte sofort und kümmerte sich um das Kind, bis der Junge vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Pliezhausen (RT): Pedelec-Lenker schwer gestürzt

Zwei Pedelec-Lenker sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K6764 schwer gestürzt. Ein 73-Jähriger war mit seinem Zweirad kurz nach 20 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Alteburg unterwegs. Im Bereich der darüber querenden B27 und B464 überholte er nach derzeitigem Kenntnisstand einen vorausfahrenden, gleichaltrigen Pedelec-Lenker. Dabei kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge. Der überholendende 73-Jährige stürzte über die Leitplanke hinweg mehrere Meter einen Abhang hinunter. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch der überholte 73-Jährige fiel zu Boden und wurde dabei so schwer verletzt, dass er ebenfalls zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Pedelecs, an denen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden war, wurden von Bekannten abgeholt. (rd)

Ostfildern (ES): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zwischen Kemnat und Scharnhausen verletzt worden. Kurz vor 16.30 Uhr wollte der 78-jährige Radler, der auf der Straße Stockhausen unterwegs war, nach links auf einen parallel zur K 1217 verlaufenden Radweg wechseln. Dabei kollidierte er mit einem leicht versetzt vorausfahrenden 58 Jahre alten Radfahrer. Der Senior stürzte zu Boden und wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich war an seinem Fahrrad geringer Schaden entstanden. (mr)

Plochingen (ES): Trampolin auf Balkon in Brand geraten

Zu einem Balkonbrand mussten die Rettungskräfte am Montagnachmittag in die Plochinger Geschwister-Scholl-Straße ausrücken. Kurz nach 15.30 Uhr war auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Kindertrampolin in Brand geraten, welches daraufhin komplett ausbrannte. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Lediglich ein Fenster wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich ein sieben und ein 13 Jahre alter Junge in der dazugehörigen Wohnung. Die Kinder wurden nicht verletzt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Dettingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Dettingen erlitten. Ein 41-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit einem Mercedes-Benz Citan vom Parkplatz eines Supermarkts herkommend auf die Kirchheimer Straße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 39 Jahre alten Radfahrer. Trotz Vollbremsung konnte der Rennradfahrer einen seitlichen Aufprall mit dem Klein-Lkw nicht verhindern. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht notwendig. Der 39-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich jeweils auf mehrere hundert Euro belaufen. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Radfahrer musste am Montagnachmittag nach einem Sturz von seinem Pedelec in Derendingen in eine Klinik eingeliefert werden. Der 76-Jährige war gegen 16 Uhr mit einem Damen-Pedelec auf der Weinbergstraße unterwegs und wollte auf Höhe der Danziger Straße auf den Gehweg wechseln. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich trotz getragenem Fahrradhelm schwere Verletzungen zu. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Zu schnell und am Steuer eingeschlafen

Ihren Führerschein musste eine 26-Jährige abgeben, die am Montagmorgen auf der Alte Landstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen acht Uhr mit ihrem Seat Leon auf der Alte Landstraße von Bühl in Richtung Tübingen unterwegs, als sie den polizeilichen Ermittlungen zufolge in Höhe der Einmündung Weinbergstraße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Sekundenschlaf zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachfolgend schanzte sie über die erste und dann auch über die zweite Verkehrsinsel und überfuhr ein Verkehrszeichen, bevor sie über eine Grünfläche, einen Fuß- und Radweg fuhr und letztendlich gegen eine Hauswand krachte, an der ihr völlig demolierter Wagen zum Stehen kam. Eine Untersuchung oder eine Behandlung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst verweigerte sie. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf die Einnahme von zur Fahruntüchtigkeit führenden Medikamenten ergaben, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Ihr Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt. Ihr Seat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zu den Sachschäden an den Verkehrseinrichtungen und der Hauswand liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Grosselfingen (ZAK): Riskant überholt

Ein äußerst riskantes Überholmanöver ist den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 44-jähriger Motorradfahrer am Montagmittag auf der L 391 zwischen Grosselfingen und Rangendingen verursacht hat. Der Mann war kurz vor 14 Uhr mit seiner Yamaha auf der Landesstraße in Richtung Rangendingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Grosselfingen wollte er am Beginn einer leichten Rechtskurve einen vorausfahrenden Lkw überholen, obwohl ihm auf der Gegenfahrspur ein 54-Jähriger mit seinem Traktor mit Anhänger ordnungsgemäß entgegenkam. Beim Ausscheren auf die Gegenfahrbahn streifte er das Hinterrad des Traktors und prallte in die linken Räder des Anhängers. Nachfolgend wurde er nach rechts abgewiesen, stürzte und rutschte quer über die Fahrbahn bis er samt seiner Maschine im rechten Straßengraben zum Liegen kam. Zu einer Berührung mit dem Lkw war es nicht gekommen. Der Biker wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen aber nicht. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Maschine musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an der landwirtschaftlichen Zugmaschine und dem Anhänger wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 16.30 Uhr komplett gesperrt werden. (cw)

