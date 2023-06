Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Häusliche Gewalt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Die Trennung mit anschließendem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung dürfte ursächlich für eine Handgreiflichkeit zwischen einem 52 Jahre alten Mann und seiner 47 Jahre alten Ex-Partnerin gewesen sein. Hierbei soll sie ihn bei einem Handgemenge an die Wand geschubst haben. Er hatte daraufhin mit einem Gummiknüppel auf ihren Rücken eingeschlagen. Anwohner hatten zuvor über Notruf lautstarke Streitigkeiten gemeldet. Im Beisein der Streife packte die Frau ihre privaten Sachen zusammen und verließ die gemeinsame Wohnung. Gegen beide wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen Sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell