POL-PDLD: Lingenfeld- Durchfahrtsverbot überwacht

Rülzheim (ots) - Am frühen Nachmittag des 19.06.2023 kam es in der Mittleren Ortsstraße in Rülzheim durch die Kriminalpolizei Landau zur Festnahme einer männlichen Person wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aufgrund laufender Ermittlungen können derzeit jedoch keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Eine 21-jährige unbeteiligte Passantin wurde Zeugin der Verhaftung. Das Geschehen ...

mehr