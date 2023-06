Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Hund reißt sich los

Wörth (ots)

Montagvormittag meldete eine 20-jährige Hundehalterin aus Wörth, dass sie am vergangenen Donnerstagabend beim Gassi gehen in der Dorschbergstraße in Wörth von einem anderen Hund angesprungen wurde. Laut Mitteilerin ging eine 14-jährige mit einem größeren Mischlingshund einer Bekannten spazieren und hatte diesen nicht unter Kontrolle. Der Vierbeiner konnte sich von der Jugendlichen losreißen und die Geschädigte sowie deren Hund angehen. Die Geschädigte konnte ihren Hund schützen und wurde dabei leicht verletzt. Die Personalien aller Beteiligten konnten ermittelt werden. Das zuständige Ordnungsamt wurde informiert.

Hundehalter werden in diesem Zusammenhang gebeten ihre Hunde lediglich Personen anzuvertrauen, die körperlich in der Lage sind diese unter Kontrolle zu halten.

