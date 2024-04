Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kiosk überfallen; Hochwertige Räder gestohlen

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Kiosk überfallen und E-Zigaretten gestohlen

Ein noch unbekannter Täter hat am Montagmorgen gegen 5.20 Uhr einen Kiosk in der Filderbahnstraße betreten und unter verbalen Drohungen Bargeld und Zigaretten von einer Mitarbeiterin gefordert. Diese weigerte sich, den Forderungen des maskierten Mannes nachzukommen, woraufhin sich der Täter aus einer Auslage mehrere E-Zigaretten im Wert von circa 260 Euro griff und flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen konnte er unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern an. (ah)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Hochwertige Räder gestohlen (Zeugenaufruf)

In ein Autohaus in der Sigmaringer Straße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 21.45 Uhr, und Sonntag, 23 Uhr, verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Untergeschoss des Gebäudes. Dort ließen sie aus einem Lagerraum mehrere Sätze hochwertiger Kompletträder mitgehen, die sie möglicherweise zum Abtransport in einen Transporter einluden. Der Wert der Räder dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Albstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (cw)

