POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Räuberischer Diebstahl; Kamninbrand

Motorradunfall auf der B 28

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der B 28 verunglückt. Der 24-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit einer Honda auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Auf Höhe des Reichenbachs kam der Biker aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links, touchierte den Bordstein und stürzte auf die Fahrbahn. Im Anschluss rutschte er zirka 60 Meter über den Asphalt und blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Glücklicherweise konnte der nachfolgende Verkehr rechtzeitig abbremsen. Ersten Erkenntnissen nach erlitt der junge Mann lediglich leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Da sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum ergaben, musste der Mann sich einer Blutentnahme unterziehen. Seine Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Hofstattstraße. Vor einer dortigen Bar war es gegen 21.30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Mitarbeiter und einer sechs- bis siebenköpfigen Personengruppe gekommen, die zuvor der Bar verwiesen worden war. Als ein weiterer Mitarbeiter und ein Gast schlichtend eingreifen wollten, sollen die beiden Mitarbeiter aus der Gruppe heraus mit Pfefferspray besprüht und der Gast körperlich angegangen worden sein. Die drei Geschädigten erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und brachte einen der Mitarbeiter zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Eine eingeleitete Fahndung nach der Personengruppe, die zu Fuß in Richtung Wilhelmstraße geflüchtet war, verlief ohne Erfolg. Dabei soll es sich um Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren gehandelt haben. Der Beschuldigte, der das Pfefferspray versprüht haben soll, soll etwa 175 Zentimeter groß sein. Er hat dunkle, lockige Haare und war mit einer Basecap sowie einer dünnen schwarzen Jacke bekleidet. Sein Begleiter, der den Gast geschlagen haben soll, ist etwa 180 Zentimeter groß, hat eine dunkle Hautfarbe und trug zur Tatzeit ein helles Hemd und eine schwarze Weste. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Reutlingen (RT): Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Dienstagnachmittag gegen einen 43-Jährigen. Der Mann soll gegen 16.50 Uhr in einem Einkaufscenter in der Wilhelmstraße einen Parfumtester entwendet haben. Als er vor dem Geschäft vom Ladendetektiv festgehalten wurde, riss er sich offenbar los und flüchtete zu Fuß, wobei er das Diebesgut wegwarf. Sowohl der Tatverdächtige als auch ein eingreifender Passant kamen dabei alleinbeteiligt zu Fall und verletzten sich augenscheinlich leicht. Der 43-Jährige wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten vorübergehend festgenommen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Pfullingen (RT): Motorroller in Brand geraten

Ein Motorroller der Marke Piaggio ist in der Nacht zum Mittwoch in der Pfullinger Silcherstraße in Brand geraten. Gegen 0.30 Uhr bemerkten Zeugen das brennende Fahrzeug und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Zweirad bereits in Vollbrand. Ersten Erkenntnissen nach hat ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. (ms)

Münsingen (RT): In Gegenverkehr geraten

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag auf der L 230 ereignet. Kurz nach 15 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem Ford Transit auf der Landesstraße in Richtung B 465 unterwegs und geriet mit dem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 64-Jährige wich mit ihrem BMW daher in die Böschung aus und überfuhr einen Leitpfosten. Dennoch kollidierte der Transit mit der linken Seite des BMW und anschließend mit dem linken Außenspiegel eines ebenfalls entgegenkommenden Hyundai, der von einer 25-Jährigen gelenkt wurde. Beim Unfall verletzten sich beide Frauen sowie ein 27 Jahre alter Mitfahrer im Hyundai ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 12.000 Euro. (mr)

Owen (ES): Von der Straße abgekommen

Ein Autofahrer ist am Dienstagmittag mit seinem Wagen in Owen von der Straße abgekommen. Gegen 13.15 Uhr war der 41-jährige Fiat-Lenker auf der Bergstraße unterwegs, als er wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme kurz vor der Kreuzung mit der Kirchheimer Straße mit einem Verkehrszeichen sowie einer Ampel kollidierte. Anschließend kam der Pkw im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst nachfolgend ins Krankenhaus gebracht. Sein Fiat musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf circa 6.000 Euro belaufen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Unfall bei Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte eines riskanten Überholmanövers am Dienstagnachmittag auf der B 28 zwischen Rottenburg und der A 81. Kurz nach 15.30 Uhr war dort ein 45-jähriger Skoda-Lenker in Richtung Autobahn unterwegs und setzte den derzeitigen Ermittlungen zufolge in einer langgezogenen, unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw-Gespanns an. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 45-Jährige nach rechts ausweichen und kollidierte mit dem zwischenzeitlich rechts neben ihm befindlichen Lkw-Anhänger, wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.500 Euro entstand. Auch ein entgegenkommender, noch unbekannter Autofahrer sowie ein diesem nachfolgender, 32-jähriger Ford-Lenker wichen zur Verhinderung einer Frontalkollision ihrerseits nach rechts in den Grünstreifen aus und leiteten eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand ein. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Zeugen des Überholmanövers und insbesondere der unbekannte Autofahrer im Gegenverkehr, bei dessen Pkw es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit Tübinger Kennzeichen gehandelt haben soll, werden gebeten, sich zu melden. Telefon Polizeirevier Rottenburg: 07472/9801-0. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B27 entstanden. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Audi A5 kurz vor 22 Uhr die B27 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Kirchentellinsfurt kam er ersten Ermittlungen zufolge offenbar infolge eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Wagen gegen die Leitplanke. Der 20-Jährige blieb dabei nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Audi musste abgeschleppt werden. (rd)

Hechingen (ZAK): Kaminbrand in Stetten

Zu einem Kaminbrand sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagabend in die Hechinger Straße ausgerückt. Ein Nachbar hatte gegen 22.30 Uhr Flammen aus dem Kamin eines dortigen Wohnhauses bemerkt und die Bewohner darauf aufmerksam gemacht. Diese verließen daraufhin das Gebäude und wählten den Notruf. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte, reinigte gemeinsam mit einem Schornsteinfeger den Kamin, in dem die Flammen bereits eigenständig erloschen waren. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls vor Ort. Nach Abschluss des Einsatzes konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurückkehren. (rd)

