Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zugunglück in Frankenau

Gera (ots)

Am Freitag, den 01.12.2023, kam es gegen 18:00 Uhr am Bahnübergang in Reichstädt OT Frankenau zu einer Kollision zwischen zwei Kühen und einem Güterzug. Die Kühe gerieten beim Treiben auf die Gleise und wurden in der Folge vom herannahenden Zug erfasst und getötet. Durch die Kollision wurde der Triebwagen des Güterzuges in der Art beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

