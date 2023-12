LPI-G: Marihuana in der Tasche

Greiz (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr brannte in der Gartenanlage Einigkeit e.V. in Greiz eine Gartenlaube vollständig nieder. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Greiz unter der Telefonnummer 03661 6210 (Aktenzeichen ST/0314773/2023) entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

