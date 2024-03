Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche + Mit Stock geschlagen + Fahrten unter Alkohol, Drogen und ohne Versicherung und Führerschein

Gießen (ots)

Biebertal: Einbruchsversuch

An der Tür eines Bäckerlädchens in Fellingshausen machte sich ein Unbekannter zu schaffen. Irgendwann zwischen Montag (4.3.2024), 10 Uhr und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr hebelte der Einbrecher an der Eingangstür. Diese hielt dem Aufbruchsversuch jedoch stand, der Unbekannte ließ von seiner Tat ab und flüchtete. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges am Laden in der Straße Die Grohbach bemerkt? Hinweise richten Zeugen bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: In Vereinsheim eingestiegen

In einen Verschlag des Kleintierzuchtvereins Watzenborn-Steinberg drang ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Freitag (1.3.2024), 14 Uhr und Samstag, 11 Uhr ein. Scheinbar hatte es der Unbekannte auf dortige Zuchtvögel abgesehen. Er ließ jedoch aus unbekanntem Grund von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges am Vereinsheim in der Gemarkung Oberste Weide bemerkt? Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Schmuck erbeutet

Ein Einfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße war das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte begab sich auf die Rückseite des Hauses und hebelte an der Terrassentür. Diese hielt stand, sodass er schließlich die Glasscheibe der Tür zerstörte. So gelang es ihm, in die Wohnräume einzudringen. Dort suchte er nach Wertgegenständen. Mit erbeutetem Schmuck flüchtete er schließlich aus dem Haus.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat zwischen Donnerstag (22.2.2024) 11 Uhr und Montag, 14.20 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Mit Stock geschlagen

Mit einem Holzstock soll ein 45-Jähriger auf eine Frau im Alten Wetzlarer Weg eingeschlagen haben. Die Frau lief weg, ein Zeuge konfrontierte nach derzeitigen Erkenntnissen den Angreifer. Daraufhin schlug er ebenfalls mit dem Stock nach dem Zeugen. Der Vorfall soll sich am Dienstag (5.3.2024) gegen 6.40 Uhr nahe einer Tankstelle ereignet haben.

Eine hinzugerufene Streife der Polizeistation Gießen Süd nahm den wohnsitzlosen Mann mit zur Dienststelle. Von dort stellten sie den Mann im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen schließlich einem Arzt in einer psychiatrischen Klinik vor.

Die Frau, die weglief, trafen die Beamten nicht mehr vor Ort an. Sie wird, ebenso wie weitere Zeugen, gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen/Langgöns: Fahrten unter Alkohol, Drogen und ohne Versicherung und Führerschein

Diverse Verkehrsverstöße deckten Beamte beider Gießener Polizeistationen im Zeitraum zwischen 2.3. und 5.3.2024 auf. In der Nordanlage stoppten sie einen 39-Jährigen, der mutmaßlich unter dem Einfluss von THC am Steuer eines Fords saß. Seine Fahrt war beendet, er musste mit zur Blutentnahme auf der Dienststelle.

In der Carl-Franz-Straße stoppten sie eine 62-jährige Autofahrerin. Da sie bei ihr Alkohol riechen konnten, führten sie einen Vortest mit der Frau durch. Das Gerät zeigte einen Wert von 0,68 Promille. Die Frau musste mit zur Dienststelle.

Ein 41-Jähriger fuhr seinen Roller in der Wetzlarer Straße, war aber nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis. Eine Strafanzeige war die Folge.

Eine 20-Jährige stoppten die Beamten in der Rodheimer Straße. Auf dem Beifahrersitz saß ein 27-jähriger Mann. Bei der Kontrolle erhärtete sich nicht nur der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain und THC. Ferner fanden die Beamten auch noch eine geringe Menge Haschisch und Marihuana im Auto. Diesbezüglich leiteten sie Ermittlungen gegen den Beifahrer ein. Die 20-Jährige musste zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle.

In der Südanlage entschloss sich eine Streife zur Verkehrskontrolle eines Peugeot-Fahrers. Im Rahmen der Kontrolle des 20-Jährigen ergaben sich Verdachtsmomente auf den Konsum berauschender Mittel. Der Fahrer musste die Streife auf die Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme durch einen Arzt über sich ergehen lassen.

In der Langgönser Schützenstraße zeigte ein Vortest den Wert von 0,88 Promille bei einem 27-jährigen Autofahrer an. Zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests musste der Mann mit zur Wache. Zudem stellten Polizeibeamte der Gießener Kontrollgruppe allein am 1.3.2024 fünf Fahrer von E-Scootern und Motorrollern fest, die ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Alle müssen sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei appelliert: Jeweils am 1.März müssen Versicherungskennzeichen gewechselt werden. Achten Sie vor Fahrtantritt auf einen gültigen Versicherungsschutz (die Kennzeichenfarbe für 2024 ist Blau).

