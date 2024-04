Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrgäste in Linienbus gestürzt; Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Fahrgäste in Linienbus gestürzt (Zeugenaufruf)

Zwei Frauen sind bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses am Mittwochvormittag in der Alteburgstraße verletzt worden. Der 37 Jahre alte Busfahrer der Linie 5 war gegen 11.25 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Alteburgstraße von Gönningen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Hermann-Ehlers-Straße musste er mit seinem Bus eine Gefahrenbremsung einleiten, nachdem ein vorausfahrender, weißer Tesla offenbar grundlos und plötzlich stark bremste. Zwei im Bus sitzende Frauen im Alter von 65 und 73 Jahren zogen sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können, der von der Unfallstelle davongefahren war, werden gebeten, sich

Hayingen (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag auf der K 6769. Ein 81-Jähriger befuhr gegen 10.45 Uhr mit seinem Mercedes die Kreisstraße von Indelhausen kommend in Richtung Hayingen. Als der Lenker eines vorausfahrenden Traktors samt Anhänger nach rechts blinkte, um in einen Feldweg abzubiegen, scherte der Mercedeslenker zum Überholvorgang aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford eines 30-Jährigen, dessen Pkw nach rechts abgewiesen wurde und in einer Böschung zum Stehen kam. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Ihre Autos, an denen die Airbags ausgelöst hatten, mussten abgeschleppt werden. (rd)

Esslingen (ES): Rückstau nach Auffahrunfall

Ein kilometerlanger Rückstau auf der Richtungsfahrbahn der B 10 nach Göppingen ist die Folge eines Auffahrunfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen am Mittwochnachmittag. Kurz vor 16.30 Uhr war ein 35-jähriger VW-Lenker auf der linken Fahrspur unterwegs und kollidierte auf Höhe von Esslingen-Sirnau im stockenden Verkehr mit dem Heck eines Skoda. Dadurch wurde dieser auf einen stehenden Mazda geschoben, der wiederum gegen einen Saic stieß. Lediglich letzterer Pkw war nach dem Unfall noch fahrtauglich. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 15.000 Euro. Gegen 17.45 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn, die bis dahin nur einspurig befahrbar war, wieder komplett freigegeben werden. (mr)

Wernau (ES): Bei Überholvorgang zusammengestoßen

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Esslinger Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 19-Jährige war gegen 20.40 Uhr mit einem Hyundai Tucson auf der Esslinger Straße in Richtung Plochingen unterwegs. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge setzte sie auf Höhe einer Shisha-Bar mit ihrem Wagen zum Überholen des vorausfahrenden BMW Mini einer 21-Jährigen an, die in diesem Moment nach links auf einen Parkplatz abbog. Bei dem anschließenden Zusammenstoß zogen sich beide Autofahrerinnen Verletzungen zu, die vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt wurden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Beide Pkw, an denen Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Kurz nach 23 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in der Max-Lang-Straße vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Ein 55-Jähriger wollte gegen 8.20 Uhr mit einem BMW von der Ernst-Mey-Straße aus nach links in die Max-Lang-Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 42 Jahre alten Pedelec-Fahrerin, die von der Max-Lang-Straße aus nach links in die Ernst-Mey-Straße abgebogen war. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Frau. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. (rd)

Neckartailfingen (ES): Einbrecher unterwegs

In einen Rohbau in der Alte Poststraße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 16.30 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Rohbau und suchte darin nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Tübingen erlitten. Ein 29-Jähriger hatte kurz vor 18.30 Uhr seinen Skoda am Fahrbahnrand der Herrenberger Straße abgestellt. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er den von hinten heranfahrenden, 44 Jahre alten Radfahrer. Der Radler wurde von der Tür erfasst und hierbei verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Sturz verletzt worden. Der 30-Jährige war mit seinem Zweirad kurz vor 7.30 Uhr auf der Friedrichstraße unterwegs und kam alleinbeteiligt zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auffahrunfall mit Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag auf der Rottenburger Poststraße leicht verletzt worden. Ein 48-Jähriger hielt kurz nach 10.30 Uhr mit einem Dacia Sandero an, um einem Bus die Ausfahrt aus dem Bahnhof zu ermöglichen. Ein nachfolgender, 29 Jahre alter Lenker eines Renault Master bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Kleinbus auf das stehende Fahrzeug auf. Der 48-Jährige und sein 31 Jahre alter Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Motorradfahrer gestürzt

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein Leichtkraftradfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, der am Mittwochabend auf der Balinger Straße / L 415 gestürzt ist. Der 17 Jahre alte Biker war gegen 20.30 Uhr mit seiner Piaggio Aprilia auf der Landesstraße in Richtung Schönbühl unterwegs, als er in der scharfen Linkskurve beim Skulpturengarten aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf prallte das Motorrad gegen die Leitplanken wodurch der Jugendliche über diese hinweg abgeworfen wurde und im Grünstreifen dahinter zum Liegen kam. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 700 Euro geschätzt. (cw)

