Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter kollidiert mit Pkw

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer und ein E-Scooter-Fahrer sind sich am Donnerstagabend in der Schulstraße in die Quere gekommen. Der Rollerfahrer trug Verletzungen davon. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 26-jährige E-Scooter-Fahrer aus Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. An der Kreuzung zu Lutrinastraße übersah er die bevorrechtigte 66-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes-Benz. Trotz einer Gefahrenbremsung durch die 66-Jährige, kam es zum Zusammenstoß. Der 26-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen im Knie und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Pkw als auch der E-Scooter wurden nicht beschädigt. |elz

