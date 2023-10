Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in fünf Pkw

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde in Letmathe in mindestens fünf Fahrzeuge eingebrochen. Die Wagen (ein schwarzer Mercedes-Benz B 200, ein schwarzer Mercedes Viano und ein schwarzer Kia Sorento) parkten an der Grürmannsheider Straße oder an der Kirchstraße (ein blauer Golf und ein grauer Citroen Berlingo). Der oder die Täter nahmen mit, was sie fanden: Kleingeld aus der Mittelkonsole, Müsliriegel, JBL-Kopfhörer, Joghurts, Zigaretten und einen Laptop. Um 5.12 Uhr wurde in einer Grundstückseinfahrt eine verdächtige Person beobachtet. Der Unbekannte war mit einem Trainingsanzug bekleidet und trug eine Kapuze über dem Kopf. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Deshalb sollten keine Wertgegenstände im Wagen liegen gelassen werden - auch nicht während vermeintlich "kurzer" Abwesenheiten. Die Täter kennen auch die klassischen "Verstecke". Die Polizei bittet um Hinweise zu den Diebstählen auf den Pkw unter Telefon 5029-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell