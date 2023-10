Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw durchsucht/ Taschendiebe/ Powerbank gegen Kinderkopf geworfen

Iserlohn (ots)

Am Holunderweg zerstörten Unbekannte eine Seitenscheibe eines geparkten grauen Opel Karl. So konnten die Täter in das Fahrzeug eindringen und es durchsuchen. Entwendet wurde nach bisherigem Stand nichts.

Eine 47-jährige Iserlohnerin wurde am Samstag kurz vor 14 Uhr in einem Modegeschäft am Theodor-Heuss-Ring angerempelt. Eine Minute später bemerkte sie, dass ihre Handtasche offenstand und ihre Geldbörse weg war. Da war die Unbekannte, auffällig kleine Fremde, die sie angerempelt hatte, bereits weg. Die Unbekannte wurde auf ein Alter zwischen 35 und 40 Jahren und eine Größe um 1,50 Meter geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf, veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte und Fahndungen nach den mit der Brieftasche gestohlenen Papieren.

Ein siebenjähriges Kind hat am Sonntag auf dem Spielplatz am Fritz-Kühn-Platz eine Powerbank gegen den Kopf bekommen. Die Mutter bekam nur mit, dass ihr Sohn plötzlich weinte. Eine Zeugin hatte den "Knall" gehört und sah, wie der schwere Akku neben dem Kind lag. Kurz darauf kam ein Mann hinzu. Als sie die Szene mit ihrem Handy filmte, ging der Unbekannte weg. Die Powerbank blieb vor Ort liegen. Das Kind hatte eine Beule und klagte über Kopfschmerzen. Es wurde vom Rettungsdienst versorgt und sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem Fremden verlief ohne Ergebnis. Der Unbekannte wurde auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er trug einen Oberlippenbart, eine graue Basecap und eine schwarze Jacke. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise auf dem Werfer unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell