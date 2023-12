Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall erst weggefahren, dann doch zurückgekommen

Erlau (ots)

Dienstagabend informierte ein 57-jähriger Autofahrer die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Erlau. Ein aus Richtung Suhl kommender Fahrzeugführer war plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und in der weiteren Folge in einen Zaun und gegen Zaunpfosten gekracht. Der 57-Jährige konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen, um einen Zusammenstoß mit seinem Auto zu verhindern. Doch anstatt anzuhalten, verließ der Verursacher mit seinem stark beschädigten Fahrzeug die Unfallstelle in Richtung Schleusingen. Da am Unfallort jedoch auch das Kennzeichen zurückgeblieben war, konnte der Halter herausgefunden werden. Bei der Überprüfung der Anschrift wurde jedoch niemand angetroffen. Noch bevor die Polizei den Unfall vor Ort vollständig aufgenommen hatte, kam der Unfallverursacher zurück zur Unfallstelle. Er hatte sich bei dem Unfall verletzt und der Rettungswagen brachte den Mann ins Klinikum. Am Zaun entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Zur Unfallursache oder der Höhe des am Auto entstandenen Schadens liegen bislang noch keine Angaben vor.

