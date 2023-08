Polizei Braunschweig

POL-BS: Leblose Person in Wohnung aufgefunden

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Heidberg,

22.08.2023

Im Heidberg wurde der Leichnam einer Frau aufgefunden

Am Dienstagabend wurde eine 19-jährige Braunschweigerin tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Nachbarn hatten zuvor die Polizei darüber informiert, dass die junge Frau schon einige Tage nicht mehr gesehen wurde. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung geöffnet hatte, wurde der Leichnam in der Wohnung aufgefunden.

Die Ermittlungen zur Todesursache laufen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell