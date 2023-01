POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 294: Mehr als jeder zehnte Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Altensteig (ots) - In einen Getränkehandel in der Wilhelmstraße eingedrungen sind in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen unbekannte Täter und haben Sachschaden verursacht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter gewaltsam über die Gebäuderückseite in das Geschäft ein. Im Inneren ...

