Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbrecher dringen in Getränkehandel ein: Polizei sucht Zeugen

Altensteig (ots)

In einen Getränkehandel in der Wilhelmstraße eingedrungen sind in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen unbekannte Täter und haben Sachschaden verursacht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter gewaltsam über die Gebäuderückseite in das Geschäft ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Ferner versuchten die Eindringlinge vergeblich mittels Werkzeugen einen Tresor zu öffnen. Letztlich konnten die Einbrecher lediglich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich aus einer Schublade erbeuten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten in Altensteig hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier in Nagold zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

