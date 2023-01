POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Erneut schlagen Betrüger über WhatsApp zu

Pforzheim (ots) - In eine Wohnung eingedrungen sind noch unbekannte Täter am Sonntagnachmittag im Pforzheimer Haidach. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen 15 und 19 Uhr eine Türe auf und verschafften sich so Zugang in die Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße befindet. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und ergriffen dann ...

mehr