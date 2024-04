Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz/Kleinglattbach: Unbekannter spricht Kinder an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zweier Vorfälle in Kleinglattbach. Sowohl am Freitag (12.04.2024) als auch am Sonntag (14.04.2024) sprach ein noch unbekannter Mann mehrere Mädchen auf sexuell anzügliche Weise an.

Zwei Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren warteten am Freitag, gegen 16.25 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Straße "Im See", als sie auf den Unbekannten trafen.

Am Sonntag, gegen 19.10 Uhr, sprach der Unbekannte eine Achtjährige in der Wilhelmstraße an.

In beiden Fällen zeigte der Unbekannte, der zu Fuß unterwegs war, den Mädchen sein entblößtes Glied. Die Kinder gingen daraufhin jeweils nach Hause.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 180 cm großen Mann handeln. Er wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt mit dunklen Augen beschrieben. Zudem soll er einen rotbraunen Bart tragen und kurze braune Haare haben. Bekleidet war der Unbekannte am Freitag mit einer kurzen braunen Arbeitshose sowie einem grauen T-Shirt. Sonntags trug er eine sandfarbene, dreiviertel lange Cargohose mit Seitentaschen. Zudem trug er am Sonntag eine schwarze Schildmütze. In beiden Fällen hatte der Mann einen größeren, mutmaßlich olivgrünen Rucksack dabei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell