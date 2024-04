POL-LB: BAB 81/Ditzingen: 57-Jähriger mit knapp drei Promille unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, den 13.04.2024 gegen 15:00 Uhr kam es in Waldenbuch in der Straße An dem Graben aus bislang unbekannter Ursache zu einem Gebäudebrand. Auf Grund der dichten Bebauung sprang das Feuer vom Dachstuhl auf ein benachbartes Gebäude über. Um an den Brandherd zu gelangen musste die Feuerwehr die Dächer der betroffenen Gebäude abdecken, ...

mehr