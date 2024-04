Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Gebäudebrand - Feuer greift auf Nachbargebäude über

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 13.04.2024 gegen 15:00 Uhr kam es in Waldenbuch in der Straße An dem Graben aus bislang unbekannter Ursache zu einem Gebäudebrand. Auf Grund der dichten Bebauung sprang das Feuer vom Dachstuhl auf ein benachbartes Gebäude über. Um an den Brandherd zu gelangen musste die Feuerwehr die Dächer der betroffenen Gebäude abdecken, wobei ein weiteres Gebäude leicht beschädigt wurde. Während des Einsatzes bekam ein Feuerwehrmann Kreislaufprobleme, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Zudem konnte ein Hund von der Feuerwehr nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden. Außerdem wurde ein angrenzendes Café geräumt und ein öffentlicher Platz auf der Marktstraße gesperrt. Auf Grund der Rauchentwicklung wurden der Bevölkerung über das Modulare Warnsystem Verhaltenshinweise gegeben. Der Sachschaden beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf eine hohe, sechsstellige Summe.

