POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vaihingen an der Enz: Tödlicher Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der K1688 zwischen Riet und Enzweihingen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 12.04.2024, kollidierte ein 35-jähriger Motorradfahrer (Kawasaki Ninja ZX-6R ABS) mit einem PKW (Mitsubishi ASX), erlitt tödliche Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer befuhr die K1688 zwischen Riet und Enzweihingen in Fahrtrichtung Riet. In einer Rechtskurve überholte er ein vor ihm fahrendes Motorrad, erkannte hierbei eine nach der Rechtskurve befindliche Verkehrsinsel zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig wieder einscheren und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 55-jährige PKW-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr, die Polizei und die Straßenmeisterei waren vor Ort. Die K1688 wurde für circa vier Stunden vollgesperrt.

