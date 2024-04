Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gemarkung Herrenberg: Auffahrunfall fordert einen Schwer- und zwei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag gegen 14:14 Uhr kam es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und dem Schönbuchtunnel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die 82-jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz C-Klasse befuhr mit ihrem 87-jährigen Beifahrer die zweite Fahrspur in Richtung Stuttgart. Aufgrund sich stauenden Verkehrs musste eine vorausfahrende 31-jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz B-Klasse stark abbremsen. Die nachfolgende 82-jährige Lenkerin fuhr in der Folge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf das Heck der B-Klasse auf. Der 87-jährige Beifahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn nach Stuttgart für knapp eine Stunde voll gesperrt werden. An der Unfallstelle waren das Technische Hilfswerk sowie die Autobahnmeisterei vor Ort. Sowohl das Polizeipräsidium Ludwigsburg als auch das Polizeipräsidium Konstanz waren mit jeweils einer Streifenbesatzung im Einsatz.

