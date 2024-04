Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B328

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 16:50 Uhr auf der B328 zwischen Großbottwar und dem Abzweig nach Kleinbottwar ein schwerer Verkehrsunfall. Der 30 Jahre alte Lenker eines VW Amarok fuhr aus Großaspach kommend einem 59-jährigen Lenker eines Mercedes Benz am Ende einer Kolonne hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf die Gegenfahrbahn geschoben und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Der 25 Jahre alte Lenker des Skoda kam mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes sowie dessen 53 Jahre alte Mitfahrerin wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser. Der Streckenabschnitt war für fast drei Stunden voll gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 46.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell